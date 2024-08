Assunzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione 2024: concorso per 470 posti

L'AdER assume 470 addetti alla riscossione a tempo indeterminato. La domanda per partecipare al concorso va inviata entro la scadenza del 10 settembre dal portale InPA. Requisiti e modalità di svolgimento della prova

C’è tempo fino alla scadenza del 10 settembre 2024 per inviare le domande per il nuovo concorso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il bando dell’AdER prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 470 nuovi addetti alla riscossione destinati a diverse sedi regionali.

Saranno incaricati di svolgere principalmente attività istituzionali in materia di riscossione finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati all’Agenzia da parte degli Enti impositori.

La domanda di ammissione alla prova tecnico professionale va trasmessa tramite il portale InPA.

È richiesto il possesso di una laurea in ambito economico o giuridico.

Assunzioni Agenzia delle Entrate-Riscossione: concorso per 470 posti

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha avviato l’iter per l’assunzione di un nuovo contingente di funzionari.

A disciplinare la procedura di reclutamento è il bando pubblicato il 22 luglio 2024 sul sito istituzionale e sul portale dei concorsi InPA.

Il concorso prevede il reclutamento di 470 addetti alla riscossione, da inquadrare a tempo indeterminato nella 3ª Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA.

Nello specifico, si occuperanno di:

attività caratterizzate da contributi professionali operativi di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo

attività istituzionali in materia di riscossione finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati all’AdER da parte degli Enti impositori, nel rispetto delle prescrizioni normative in essere.

Rientrano in tali attività: le procedure di notifica e di riscossione cautelari ed esecutive, i servizi erogati ai contribuenti in modalità telematica o presso gli sportelli, le attività amministrative di riscossione e di servizio agli enti, le attività di gestione del contenzioso della riscossione.

Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE oppure disponibilità del diritto di soggiorno;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione;

non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Ente nei tre anni antecedenti (c.d. “pantouflage” o “revolving doors” di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001).

Inoltre, è richiesto il possesso di un titolo di studio, tra quelli indicati di seguito:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18).

(L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo il vecchio ordinamento;

in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo il vecchio ordinamento; laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Sono ammessi anche in candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente.

I nuovi assunti saranno assegnati alle diverse Direzioni Regionali secondo le quote di ripartizione indicate nel bando.