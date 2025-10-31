L’analisi dati dei clienti è la formula vincente per aumentare le vendite

Il webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale è rivolto alle aziende che vogliono approfondire il tema dell’analisi delle vendite tramite report periodici e budget, con l'obiettivo, in particolare, di evidenziare le diverse tecniche di raccolta e analisi automatizzata delle vendite che consentono azioni di remarketing efficaci

L’analisi dei dati dei clienti e delle vendite, le diverse tipologie di report e la predisposizione ottimale del budget delle vendite sono i temi al centro del webinar formativo gratuito del prossimo 12 novembre 2025.

L’appuntamento, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, si rivolge, in particolare, alle piccole e medie imprese e ai professionisti interessati all’ottimizzazione dei processi di vendita.

Durante l’evento formativo, in particolare, sarà approfondito il tema dell’analisi dei dati di clienti e vendite, con l’obiettivo di adottare un approccio che consenta di aumentare l’efficacia delle vendite e ottimizzare la gestione dati dei clienti, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Saranno presentati diversi strumenti analitici, tra i quali rientrano le diverse tipologie di budget, per consentire un’ottimale pianificazione aziendale.

Si dimostrerà come rendere più semplice e veloce la gestione del budget delle vendite, attraverso l’utilizzo della tecnologia e di software avanzati.

L’evento formativo si svolgerà il prossimo mercoledì 12 novembre dalle 15:00 alle 16:15.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Ecco il programma analitico:

Il corretto approccio all’analisi dei dati dei clienti e delle vendite;

L’analisi delle vendite;

Dai report periodici al budget delle vendite;

La programmazione delle vendite tramite il budget;

L’importanza degli strumenti utilizzati;

Un esempio pratico di budget delle vendite.

I relatori saranno:

Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale;

Giulio Bottitta, training e delivery specialist di TeamSystem.

Nel corso del webinar verranno presentate le potenzialità di CRM in Cloud di TeamSystem, il software software intuitivo per organizzare e gestire attività commerciali, rete di vendita, clienti e contatti.

Con il CRM la tua azienda potrà:

gestire le vendite e mantenere sotto controllo il processo di vendita , dalle opportunità iniziali alla chiusura;

e mantenere sotto controllo il , dalle opportunità iniziali alla chiusura; organizzare i clienti in categorie come lead, persone o aziende per una gestione più ordinata e strategica;

per una gestione più ordinata e strategica; automatizzare le campagne di comunicazione ed email marketing ;

; pianificare appuntamenti e attività ;

; coordinare il lavoro dei diversi team ;

; integrare il CRM con gli altri strumenti che vengono utilizzati in azienda.

L’ottimizzazione dei vari processi di vendita è una sfida quotidiana.

Una sfida che deve tenere conto delle possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie.

Tra gli obiettivi di aziende e professionisti c’è senza dubbio quello di aumentare l’efficacia dei processi legati alle vendite, anche grazie alla gestione ottimale dei dati dei propri clienti.

Un obiettivo che può essere raggiunto sfruttando a proprio vantaggio vari strumenti analitici: tra questi le diverse tipologie di budget.

In questo modo è possibile migliorare la pianificazione aziendale delle attività e delle vendite e permettere di avere un migliore flusso di cassa, oltre ad una più efficace gestione dell’intero processo.

L’automatizzazione nei processi di raccolta, memorizzazione e analisi dei dati può rendere più efficaci e accurate le proprie strategie.

Per raggiungere tale risultato è opportuno migliorare anche la gestione del budget delle vendite, attraverso l’utilizzo della tecnologia e di software avanzati.

Su questi punti si soffermerà l’evento formativo del prossimo 12 novembre.