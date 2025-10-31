L’analisi dati dei clienti è la formula vincente per aumentare le vendite

Il webinar formativo organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale è rivolto alle aziende che vogliono approfondire il tema dell’analisi delle vendite tramite report periodici e budget, con l'obiettivo, in particolare, di evidenziare le diverse tecniche di raccolta e analisi automatizzata delle vendite che consentono azioni di remarketing efficaci
L’analisi dei dati dei clienti e delle vendite, le diverse tipologie di report e la predisposizione ottimale del budget delle vendite sono i temi al centro del webinar formativo gratuito del prossimo 12 novembre 2025.
L’appuntamento, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, si rivolge, in particolare, alle piccole e medie imprese e ai professionisti interessati all’ottimizzazione dei processi di vendita.
Durante l’evento formativo, in particolare, sarà approfondito il tema dell’analisi dei dati di clienti e vendite, con l’obiettivo di adottare un approccio che consenta di aumentare l’efficacia delle vendite e ottimizzare la gestione dati dei clienti, anche alla luce delle nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.
Saranno presentati diversi strumenti analitici, tra i quali rientrano le diverse tipologie di budget, per consentire un’ottimale pianificazione aziendale.
Si dimostrerà come rendere più semplice e veloce la gestione del budget delle vendite, attraverso l’utilizzo della tecnologia e di software avanzati.
L’evento formativo si svolgerà il prossimo mercoledì 12 novembre dalle 15:00 alle 16:15.
Per partecipare è necessaria l’iscrizione, attraverso l’apposita pagina di registrazione.
Ecco il programma analitico:
- Il corretto approccio all’analisi dei dati dei clienti e delle vendite;
- L’analisi delle vendite;
- Dai report periodici al budget delle vendite;
- La programmazione delle vendite tramite il budget;
- L’importanza degli strumenti utilizzati;
- Un esempio pratico di budget delle vendite.
I relatori saranno:
- Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale;
- Giulio Bottitta, training e delivery specialist di TeamSystem.
Nel corso del webinar verranno presentate le potenzialità di CRM in Cloud di TeamSystem, il software software intuitivo per organizzare e gestire attività commerciali, rete di vendita, clienti e contatti.
Con il CRM la tua azienda potrà:
- gestire le vendite e mantenere sotto controllo il processo di vendita, dalle opportunità iniziali alla chiusura;
- organizzare i clienti in categorie come lead, persone o aziende per una gestione più ordinata e strategica;
- automatizzare le campagne di comunicazione ed email marketing;
- pianificare appuntamenti e attività;
- coordinare il lavoro dei diversi team;
- integrare il CRM con gli altri strumenti che vengono utilizzati in azienda.
