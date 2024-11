Proroga automatica per la scadenza della sesta rata: con il termine di tolleranza di 5 giorni e la concomitanza con il fine settimana, c'è tempo fino al 9 dicembre

Il calendario di fine novembre determina una proroga automatica per la rottamazione quater portando la scadenza del pagamento della sesta rata al 9 dicembre prossimo.

La concomitanza del 30 novembre, data fissata per il versamento, con il fine settimana e il canonico termine di tolleranza di 5 giorni fanno slittare i tempi di più di una settimana.

L’appuntamento riguarda coloro che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle: fanno eccezione solo chi si trova nelle zone di Marche, Toscana ed Emilia Romagna colpite dalle alluvioni di maggio 2023.

Rottamazione quater, proroga automatica per la sesta rata

Fin dal termine ultimo fissato per aderire, la tabella di marcia della rottamazione quater ha subito una serie infinita di slittamenti. Questa volta, però, la mini proroga prende vita automaticamente.

Nessun rinvio dei termini è previsto: la scadenza per il pagamento della sesta rata resta in calendario per il 30 novembre. La data, però, coincide con il fine settimana e allunga i tempi fino al 2 dicembre.

Applicando il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dalla normativa si arriva al 9 dicembre, data confermata anche dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione con un pop up in sovraimpressione per tutte e tutti coloro che si collegano sul portale.

Proroga rottamazione quater: come pagare la sesta rata

Con la rottamazione quater messa in campo con la Legge di Bilancio 2023 è stata data la possibilità ai contribuenti di estinguere, in maniera agevolata, i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Coloro che hanno optato per il pagamento rateale delle somme dovute devono, quindi, rispettare il piano comunicato dall’AdER al momento dell’adesione.

Come di consueto, per chi non ha attivo il pagamento automatico tramite addebito bancario ci sono diverse modalità da seguire sia online che offline per effettuare i versamenti.

È possibile procedere tramite PagoPA o affidarsi al servizio presente sul portale online dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche rivolgersi a Poste, ricevitorie, tabaccai.

Il pagamento, inoltre, si può effettuare anche agli sportelli territoriali AdER, ma solo prenotando preventivamente un appuntamento.

Proroga per la rottamazione quater: le conseguenze per chi non rispetta la scadenza del 9 dicembre

Chi non rispetta il piano di scadenze, o versa gli importi dovuti in maniera parziale, perde i benefici previsti.

In questo caso i versamenti effettuati vengono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Ma, va ribadito, la fuoriuscita dalla rottamazione quater non chiude la strada alla richiesta di una rateizzazione del debito.

In caso di mancato pagamento, quindi, sarà possibile dilazionare le somme dovute in base ai piani previsti dalla normativa che dal 2025 saranno via via più ampi.

Rottamazione quater: il calendario con le date di scadenza per la sesta rata

Come anticipato in principio, la scadenza e la proroga automatica prevista fino al 9 dicembre non riguarda i cittadini e le cittadine con sede o residenza nei territori dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall’alluvione di maggio 2023 che seguono una tabella di marcia differita di tre mesi.

In questo caso la scadenza della sesta rata è prevista per il 28 febbraio 2025.