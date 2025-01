Webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in programma per il 27 gennaio 2025 alle ore 15:00. Al centro dell'evento formativo: l'IRES premiale. Il punto su aliquota ridotta e agevolazioni per le imprese su assunzioni e investimenti

20 gennaio 2025

Il 27 febbraio 2024, alle ore 15:00, è in programma un nuovo webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale. L’evento formativo si concentrerà sulla nuova IRES, con le novità relative alla cosiddetta IRES premiale, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. L’approfondimento è destinato sia ai professionisti, ovvero dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi, sia alle imprese. La partecipazione è consigliata ai soggetti interessati a le novità relative alle agevolazioni su investimenti e assunzioni. L’evento si svolgerà in modalità online dalle 15:00 alle 16:15 e i relatori saranno: Melissa Farneti, Professional solution specialist TeamSystem;

Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale;

Tommaso Gavi, giornalista di Informazione Fiscale. Per partecipare al webinar sarà necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione. Nel corso del momento di formazione saranno presentate le potenzialità di TeamSystem Studio, il software basato sull’intelligenza artificiale e rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi. La soluzione, grazie alle specifiche funzionalità racchiuse in un’unica piattaforma, permette l’ottimizzazione dei tempi e la riduzione degli errori. L’interazione, facile e intuitiva, consente un’agile gestione di consulenze e servizi, con un impatto positivo sulle attività quotidiane dello Studio, anche in relazione alla gestione di agevolazioni legate a investimenti e assunzioni di personale. La nuova IRES: aliquota ridotta su investimenti e assunzioni Dal 1° gennaio 2025 è stata introdotta la cosiddetta IRES premiale. Si tratta di un’agevolazione, introdotta dall’ultima Manovra, che permette di ottenere una riduzione IRES di quattro punti nel rispetto di determinati requisiti. La nuova IRES, o mini-IRES, passerà dal 24 al 20 per cento per le imprese che investono e che permettono l’aumento dell’occupazione. L’accesso all’aliquota ridotta è permesso solo nel rispetto di specifici condizioni, che sono state approvate nel corso dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2025. L’agevolazione è aggiuntiva alla maxi deduzione fino al 130 per cento per le nuove assunzioni. La nuova misura, con un focus su requisiti e vantaggi, sarà al centro del prossimo webinar. Il programma del momento di approfondimento è articolato come segue: Cos’è l’IRES premiale

Le agevolazioni sugli investimenti

Le agevolazioni sulle assunzioni

IRI, ACE e altri tentativi di riforma Il webinar sarà l’occasione anche per approfondire le agevolazioni sugli investimenti e sulle assunzioni, oltre che per fare il punto su prospettive e riforme, dall’IRI all’ACE. Come di consueto, per la partecipazione è necessaria la registrazione tramite l’apposita pagina di iscrizione.