Anche Informazione Fiscale partecipa al mese dell'Educazione Finanziaria 2023 promosso dal comitato Edufin

Il “Mese dell’Educazione Finanziaria” è un’iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, notoriamente conosciuto semplicemente come Comitato Edufin.

La prima edizione si è svolta nel 2018, in attuazione del DL 237/2016 e della Legge di conversione numero 15/2017.

I soggetti che aderiscono con le loro iniziative sono numerosi: associazioni, istituzioni, imprese, università, scuole, fondazioni, pubbliche amministrazioni, fondi pensioni, associazioni di consumatori, casse previdenziali e realtà del mondo assicurativo che presentano progetti coerenti con le linee guida definite dal Comitato.

Momenti di confronto, gioco, riflessione e spettacolo sulla gestione del risparmio, ma anche sui temi economici, fiscali, finanziari, assicurativi e previdenziali.

Perché il mese dell’Educazione Finanziaria ad ottobre? La scelta di Ottobre è dovuta al fatto che questo mese si apre con la “ World Investor Week ” - la manifestazione internazionale dedicata alla gestione del risparmio, nella prima settimana di ottobre – e si conclude con la Giornata Mondiale del Risparmio.

Anche Informazione Fiscale nel mese dell’Educazione Finanziaria

Quest’anno ci siamo anche noi di Informazione Fiscale!

Seguiamo da sempre e con grandissimo interesse le iniziative del Comitato Edufin e del Mese dell’Educazione Finanziaria.

Mai come quest’anno ci rendiamo conto che alcuni temi fiscali e del lavoro richiedano grande attenzione, anche quando (forse) possano apparire un po’ banali.

Si pensi, a mero titolo di esempio, al motivo per cui si pagano imposte, tasse e contributi ed alla loro destinazione: perché paghiamo questi importi e dove/come vengono utilizzati i soldi di ciascuno di noi? Quale utilità produciamo verso noi stessi e verso la comunità alla quale apparteniamo?

Iniziare a rispondere con cognizione di causa a queste domande ci mette in una condizione di cittadinanza attiva e consapevole, che fa sentire la sua voce alle istituzioni e che promuove - ovviamente ciascuno per quello che può - tutte le iniziative necessarie a migliorare il già fantastico Paese nel quale viviamo.

Nel diagramma sopra c’è la ripartizione delle categorie di spesa che lo Stato sostiene per sostenere il nostro sistema economico: al primo posto c’è la previdenza, al secondo la sanità e così via. Sapere, a grandi linee, come funziona il nostro sistema tributario e le conseguenze che questo comporta sul funzionamento della macchina statale nel suo complesso è fondamentale. Ci fa comprendere, ad esempio, quanto sia grave il fenomeno dell’evasione fiscale in Italia.

Parleremo soprattutto ai giovani e, inevitabilmente, parleremo di lavoro: quali sono le forme contrattuali che le aziende possono proporre ai lavoratori? Quali sono i principali elementi del contratto di lavoro che occorrerebbe conoscere prima di entrare nel mondo del lavoro? Proveremo ad approfondire anche questi temi.

Durante gli incontri con Informazione Fiscale verranno approfonditi, quindi, i seguenti argomenti:

Perché paghiamo le “tasse”? Il senso di comunità e la differenza tra imposte, tasse e contributi;

Il principio costituzionale di capacità contributiva;

I servizi pubblici essenziali che non avremmo senza un corretto sistema tributario;

Come vengono tassati i redditi in Italia?

I principali contratti di lavoro tra regole generali e fiscali;

Entriamo con consapevolezza nel mondo del lavoro;

L’Informazione economica (e fiscale) sul web.

Lo scorso 4 ottobre Informazione Fiscale all’Università degli Studi di Roma La Sapienza per il mese dell’Educazione Finanziaria

La prima iniziativa si è svolta lo scorso 4 ottobre a Roma, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

In quell’occasione, il direttore Oliva, la giornalista D’Elia ed i Professori Laruffa e Ruggiero hanno tenuto l’incontro formativo di fronte agli studenti del Corso di Innovazione e Analisi dei Modelli di Giornalismo. L’evento ha visto una importante e proattiva partecipazione, anche da parte di studenti di altri corsi e cittadini.

La prossima tappa di Informazione Fiscale per il mese dell’Educazione Finanziaria

Il prossimo incontro formativo si terrà a Milano, presso l’Istituto Tecnico Superiore Pasolini e sarà riservato agli studenti dell’Istituto medesimo.