Corso di formazione gratuito destinato ai lavoratori dipendenti di aziende private e di studi professionali che si occupano di elaborazione e gestione delle buste paga

A seguito del successo del corso di Welfare Aziendale, abbiamo deciso di lanciare la prima edizione del corso gratuito di Buste Paga: un percorso formativo pensato per chi desidera acquisire competenze operative nell’elaborazione e nella gestione delle buste paga.

Chi desidera iscriversi può compilare il form presente in questa pagina e contattarci per ricevere indicazioni sulla procedura da seguire.

Destinatari del corso sono lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che si occupano di amministrazione del personale, paghe e contributi.

Il corso consentirà loro di approfondire alcune conoscenze teorico-pratiche utili a:

gestire correttamente l’ elaborazione delle buste paga ;

; conoscere le principali tipologie contrattuali e i relativi adempimenti ;

e i relativi ; predisporre correttamente il Libro Unico del Lavoro e i prospetti paga ;

e i ; calcolare la RAL e il costo azienda ;

e il ; gestire ferie , permessi , malattia , infortuni e congedi ;

, , , ; calcolare e trattenere correttamente IRPEF e INPS ;

; conoscere le modalità di gestione del TFR.

Elaborazione e gestione buste paga: la struttura del corso

Il corso gratuito di Elaborazione Buste Paga ha una durata complessiva di 8 ore ed è strutturato in 3 moduli:

Modulo 1 – 3 ore – Introduzione e principi generali

Introduzione al mondo delle buste paga

Amministrazione del personale: principi generali

Le principali tipologie contrattuali

Modulo 2 – 3 ore – Elementi della busta paga

Il Libro Unico del Lavoro

Gli elementi principali della busta paga

Il calcolo della RAL e la differenza col costo azienda

Modulo 3 – 2 ore – Gestione ferie, congedi e TFR

Ferie, permessi, ROL, malattia, infortuni e congedi

Trattenute IRPEF e INPS

Il TFR.

Docente del corso

Elisabella Nardi – Consulente del Lavoro iscritta all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.

Responsabile scientifico e monitoraggio

Francesco Oliva - Dottore Commercialista e Direttore Responsabile di Informazione Fiscale.

Coordinamento dei corsi

Alessia Veneziane – Coordinatrice progetti di formazione finanziata di Informazione Fiscale;

Carmela Picone - Marketing and digital team di Informazione Fiscale.

Quando e come partecipare al corso

I nostri corsi di formazione gratuiti si tengono interamente online e sono destinati a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche in apprendistato) di aziende e studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso di Elaborazione Buste Paga, in particolare, ha un prezzo teorico di mercato di 976,00 euro IVA compresa, non dovuto per i lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono fruire dei vantaggi offerti della formazione finanziata. Coloro che, invece, volessero acquistare direttamente il corso potranno farlo a partire da novembre sulla nostra piattaforma Academy, dove sarà disponibile il corso in FAD asincrona e il materiale didattico.

I corsi finanziati si terranno interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentiranno ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite ed il materiale didattico oggetto del corso.

Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso), quale dei corsi di elaborazione buste paga si vuole frequentare e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni.