Dal 10 luglio via alle domande per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”. Le istruzioni nel decreto del MIMIT

Tutto pronto per la presentazione delle domande per i contributi e i finanziamenti previsti nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Criteri e modalità di domanda sono stati specificati nel decreto del MIMIT del 7 maggio.

Le imprese possono richiedere le agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e coerenti con le aree tematiche della “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

Le domande si possono precompilare a partire dal 25 giugno 2024 e inviare dal successivo 10 luglio.

Le richieste saranno analizzate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ricerca e sviluppo: dal 10 luglio via alle domande per contributi e finanziamenti

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto 7 maggio 2024 che definisce termini modalità di domanda per le agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo.

Si tratta dei contributi alla spesa e dei finanziamenti agevolati del Fondo per la crescita sostenibile concessi a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che abbiano rilevanza strategica per il sistema produttivo e risultino coerenti con le aree tematiche della “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”, cioè finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).

Tali progetti devono realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e devono:

prevedere spese e costi ammissibili comprese tra 3 e 20 milioni di euro ;

; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e avere una durata compresa tra 1 e 3 anni;

rispettare il principio DNSH e le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative.

A definire le procedure per la concessione degli oltre 470 milioni di euro è stato il decreto MIMIT 14 settembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso novembre.

Il provvedimento individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni e i requisiti necessari per poter fare domanda.

MIMIT - Decreto del 14 settembre 2023 - GU n. 257 del 3 novembre Contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica

Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese sono tenute a presentare l’apposita domanda, la quale deve essere redatta e poi inviata, esclusivamente in via telematica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 luglio 2024.

La precompilazione guidata sarà disponibile già a partire dal 25 giugno 2024.

Sarà necessario utilizzare la procedura informatica indicata nel sito internet del Soggetto gestore per la richiesta delle agevolazioni a valere sull’intervento “D.M. 14 settembre 2023 – FRI SNSI/1”.

La domanda di agevolazione deve essere redatta secondo lo schema riportato nell’allegato n. 1 al decreto e corredata dalla documentazione elencata all’allegato n. 2. Gli allegati, assieme al decreto, sono disponibili per il download nell’apposita pagina del sito ministeriale.

Specializzazione intelligente: le percentuali di finanziamento

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale. Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, nel limite delle risorse disponibili.

L’istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica e sarà completata nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Come indicato nel decreto 14 settembre 2023, le risorse sono concesse, nei limiti stabiliti dall’art. 25 del regolamento GBER, sotto forma di:

finanziamento agevolato , per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento ;

, per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al ; contributo alla spesa , per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: 30 per cento per le piccole imprese; 25 per cento per le medie imprese; 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI; 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto: realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate; realizzato nell’ambito di un progetto congiunto; che preveda un’ampia diffusione dei risultati.

, per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue:

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale dei decreti MIMIT.