Carta acquisti 2025: le istruzioni per verificare il saldo

Le cittadine e i cittadini che hanno diritto alla carta acquisti 2025 riceveranno una ricarica di 80 euro ogni due mesi: le istruzioni per verificare il saldo

Come ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato i requisiti ISEE che permettono di accedere alla carta acquisti 2025 per le spese alimentari, i farmaci e le bollette.

I cittadini e le cittadine che ricevono la prepagata otterranno una ricarica di 80 euro ogni due mesi. E ci sono diverse strade da seguire per verificare, di volta in volta, il saldo disponibile.

Carta acquisti 2025: come verificare il saldo?

Gli over 65 e i genitori di bambini e bambine fino a 3 anni, che hanno un ISEE fino a 8.117,17 euro e rispettano gli altri requisiti economici, ricevono il sostegno economico a cui hanno diritto tramite una postepay.

La carta acquisti, quindi, è una carta elettronica di pagamento prepagata che non può essere, però, ricaricata autonomamente e non permette di prelevare contanti.

Viene utilizzata, quindi, per recapitare l’aiuto economico del valore di 80 euro ogni due mesi.

Per verificare l’avvenuta ricarica e il saldo disponibile, i cittadini e le cittadine possono seguire strade diverse:

recarsi presso gli ATM Postamat dotati di codice segreto PIN;

dotati di codice segreto PIN; utilizzare il servizio PostePay di lettura telefonica del saldo tramite numero verde;

tramite numero verde; richiedere l’importo gratuitamente via SMS al numero 800.130.640.

Numeri verdi carta acquisti 2025 800.666.888 Per le chiamate da telefono fisso dall’Italia +39.06.4526.6888 Per le chiamate da telefono cellulare e dall’estero con costo in base al piano tariffario

Per la richiesta del saldo via SMS non è necessario fornire alcun dato, basterà far partire la telefonata e, nel caso in cui il proprio contatto telefonico risulti associato alla carta acquisti, il sistema invierà automaticamente il messaggio con l’importo ancora disponibile.

La prepagata può essere utilizzata nei supermercati, nei negozi alimentari, nelle farmacie e parafarmacie che rientrano nel circuito Mastercard ma anche per pagare le bollette di luce e gas presso gli uffici postali e per ottenere sconti specificamente dedicati ai beneficiari e alle beneficiarie.