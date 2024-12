Analisi di bilancio: corso di formazione gratuito

Corso di formazione gratuito in analisi di bilancio dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che si occupano di amministrazione, finanza e controllo di gestione

Partirà a febbraio 2025 la prima edizione del corso di Analisi di bilancio.

Dopo il successo dell’iniziativa relativa ai corsi di contabilità, IVA e agevolazioni fiscali del biennio 2023-2024, il team formazione di Informazione Fiscale ha pensato a questa nuova e imperdibile proposta formativa.

Il corso è stato costruito ed è dedicato a lavoratrici e ai lavoratori dipendenti che in azienda si occupano di amministrazione, finanza e controllo di gestione. Il corso si presta molto bene, in particolare, all’approfondimento delle conoscenze teorico pratiche utili a coloro che in azienda assumono la funzione di responsabile amministrativa/o, CFO e controller.

Il corso consentirà loro di acquisire diverse competenze teorico-pratiche utili a:

saper leggere e interpretare il bilancio d’esercizio e predisporre i principali prospetti di rendicontazione periodica ;

e predisporre i principali prospetti di ; conoscere i principi contabili nazionali e internazionali maggiormente significativi;

maggiormente significativi; conoscere come predisporre l’analisi per indici e per flussi e come utilizzarla in pratica (come supporto per i progetti di investimento oppure nel rapporto con le banche per l’analisi del merito creditizio dell’azienda).

Chi si volesse iscrivere già oggi può farlo compilando l’apposito form che trovate su questa pagina.

Analisi di bilancio: la struttura del corso

Il corso durerà 12 ore e sarà diviso in tre moduli:

Modulo 1 - 4 ore - Il bilancio nel sistema informativo aziendale Le funzioni del bilancio d’esercizio Quali informazioni deve fornire un bilancio La normativa civilistica di riferimento I principi contabili nazionali e internazionali



Modulo 2 - 4 ore - I principi di redazione del bilancio Le clausole generali del bilancio d’esercizio: chiarezza, veridicità, correttezza (e deroghe) I postulati del bilancio I criteri particolari relativi a immobilizzazioni, rimanenze, patrimonio netto, crediti, debiti Gli schemi di conto economico e stato patrimoniale Le diverse tipologie di bilancio: ordinario, abbreviato e micro



Modulo 3 - 4 ore - Riclassificazione del bilancio e analisi per indici e per flussi Le principali riclassificazioni degli schemi di stato patrimoniale e conto economico L’analisi di bilancio per indici L’analisi di bilancio per flussi



Docenti del corso:

Francesco Oliva - Dottore Commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

Domenico Catalano - Dottore commercialista e docente di Economia Aziendale

Responsabile scientifico e monitoraggio:

Coordinamento del corso - Alessia Veneziane, Referente dei progetti di formazione finanziata per Informazione Fiscale

Quando e come partecipare al corso

Il corso si terrà interamente online ed è gratuito per le aziende e gli studi professionali che vogliono fruire dell’opportunità offerta dalla formazione finanziata.

Il corso in oggetto nello specifico ha un prezzo teorico di mercato di 1.800,00 euro più IVA, non dovuto per lavoratrici e lavoratori dipendenti delle aziende e degli studi professionali che possono fruire dei vantaggi offerti della formazione finanziata.

Il corso si terrà interamente a distanza ed in diretta (cd FAD sincrona) e consentirà ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione, la valutazione delle competenze acquisite ed il materiale didattico oggetto del corso. Durante il corso è obbligatorio che i partecipanti siano muniti di microfono e videocamera attivi e funzionanti.

In caso di interesse si prega di compilare il form, inserendo i contatti di riferimento (indirizzo email e numero di telefono del referente aziendale per il corso) e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni sul corso: