ZFU Centro Italia, pronti i codici tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione

ZFU Centro Italia, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i codici tributo per la compensazione con modello F24 del credito d’imposta.

La risoluzione numero 32 del 27 giugno 2022 istituisce un nuovo codice tributo e provvede alla ridenominazione di un codice tributo precedente.

Le sequenze di cifre dovranno essere inserite all’interno del modello F24 da parte di imprese e professionisti con sede nelle zone franche urbane delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessate dai terremoti che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016.

Le agevolazioni fiscali previste sono state prorogate dal Decreto Agosto anche per gli anni 2021 e 2022.

A prevedere la proroga per gli anni 2021 e 2022 è, infatti, l’articolo 57 comma 6 del DL numero 104/2022, ovvero il Decreto Agosto.

Dopo aver fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:

“Si precisa che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.”