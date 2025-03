In partenza ad aprile l'agevolazione che favorisce l’accesso a forme di credito alternativo da parte delle PMI lombarde. Requisiti e istruzioni

Tutto pronto per la partenza della nuova agevolazione per le imprese della Lombardia.

Da aprile sarà possibile fare domanda per gli incentivi a sostegno della crescita sostenibile e della competitività delle PMI.

I progetti devono prevedere l’emissione di un minibond per finanziare diverse tipologie di investimento.

Le domande si potranno inviare dal 15 aprile sull’apposita piattaforma della regione.

Nel caso in cui fossi interessata/o a una consulenza in materia di supporto e assistenza per la presentazione della domanda per gli incentivi previsti dall’avviso Basket Bond Lombardia compila il form sottostante.

Regione Lombardia: al via l’agevolazione Basket Bond

Dal 15 aprile sarà possibile presentare la domanda per accedere alla nuova agevolazione della Regione Lombardia che favorisce l’accesso a forme di credito alternativo per gli investimenti a sostegno della crescita sostenibile e della competitività.

Si tratta del bando “Basket Bond Lombardia”, previsto nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

L’obiettivo della misura è quello di agevolare e sostenere l’accesso a forme di credito alternativo da parte delle PMI che intendono emettere un minibond per finanziare:

un progetto di investimento con ricadute positive sulla Filiera/settore/catena di approvvigionamento di riferimento;

un progetto di investimento di economia circolare, sostenibilità ambientale e/o energetica.

La misura è riservata alle piccole e medie imprese (con l’esclusione delle micro) lombarde in possesso dei seguenti requisiti:

sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese in forma di società di capitali, società cooperative a responsabilità limitata o per azioni e con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione;

hanno una sede operativa, oggetto dell’intervento, in Lombardia al momento della concessione della garanzia regionale;

sono in possesso, al momento di presentazione della domanda, di un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, pari almeno a BB sulla scala Standard & Poor’s (o equivalente) oppure in alternativa, in assenza di rating, non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi due esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato, rispettare i seguenti indicatori: Fatturato: minimo euro 5 milioni; PFN/EBITDA: < 5,0x; PFN/PN: < 3x; EBITDA/Fatturato: > 4 %.



In ogni caso le imprese devono essere in possesso del rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB sulla scala Standard & Poor’s (o equivalente) prima dell’emissione dei minibond.

Basket Bond Lombardia: come funziona l’agevolazione e come fare domanda

L’agevolazione per le imprese lombarde prevede:

una garanzia a copertura del 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25 per cento dell’ammontare di ciascun Portafoglio di Minibond;

a copertura del 100% dei mancati pagamenti di capitale e interessi (anche moratori) su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25 per cento dell’ammontare di ciascun Portafoglio di Minibond; un contributo a fondo perduto a copertura dei costi sostenuti per la strutturazione ed emissione dei minibond, entrambi a valere su un apposito fondo costituito presso Finlombarda S.p.A.

I costi per la strutturazione sostenuti dall’impresa emittente e coperti dal contributo a fondo perduto comprendono:

costi per la certificazione dell’ultimo bilancio e del primo rating;

compenso dell’arranger.

Ai fini dell’agevolazione i minibond emessi dalle singole imprese devono avere un valore compreso tra un minimo di 1,5 milioni di euro e un massimo di 10 milioni di euro (per singola impresa emittente).

I minibond devono avere le seguenti caratteristiche:

durata nominale massima non superiore a 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento non superiore a 2 anni;

emissioni senior unsecured;

rimborso di tipo amortizing;

tasso di interesse: fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell’impresa emittente e a condizioni di mercato;

prezzo di emissione alla pari.

In linea con gli obiettivi della misura già citati saranno costruiti due portafogli di minibond:

Portafoglio 1 : costituito da minibond emessi per finanziare gli interventi di “ Sostegno al rafforzamento delle reti e delle aggregazioni di imprese ”, con un valore inizialmente stimato di 57.460.000 euro;

: costituito da minibond emessi per finanziare gli interventi di “ ”, con un valore inizialmente stimato di 57.460.000 euro; Portafoglio 2: costituito da minibond emessi per finanziare gli interventi di “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile” con un valore inizialmente stimato di 50.700.000 euro.

Le imprese interessate possono potranno fare domanda tramite la piattaforma Bandi e Servizi del sito della Regione, a partire dalle ore 10.30 del 15 aprile e fino alla scadenza fissata per le ore 14.00 del 29 maggio 2026, salvo esaurimento della dotazione finanziaria.

Le proposte progettuali verranno ammesse tramite una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di invio informatico al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi.

Avviso Basket Bond Lombardia Scarica il documento

