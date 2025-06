Concorso Ministero dell’Istruzione: bando per 161 nuove assunzioni

Il nuovo concorso del Ministero dell’Istruzione prevede l’assunzione di 161 nuovi funzionari, come indicato nel bando pubblicato sul sito InPA.

I vincitori saranno inquadrati, a tempo indeterminato, tra il personale dei diversi uffici scolastici regionali.

Per partecipare è necessario uno degli specifici titoli di laurea indicati nel bando.

Le domande di ammissione alla prova scritta vanno trasmesse entro la scadenza del 25 giugno 2025 tramite il portale InPA.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si prepara ad assumere nuovo personale. A disciplinare la procedura di reclutamento è il bando pubblicato sul portale dei concorsi InPA.

Il concorso prevede il reclutamento di 161 funzionari, da inquadrare a tempo indeterminato. I vincitori saranno destinati agli uffici scolastici regionali.

I 161 posti messi a concorso sono suddivisi secondo la seguente ripartizione:

Gli interessati possono presentare la domanda per un solo codice concorso nell’area funzionari e uno dell’area assistenti.

Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate in possesso dei seguenti requisiti:

Inoltre, ai candidati è richiesto il possesso di uno degli specifici titoli di studio (laurea triennale oppure magistrale) nelle seguenti discipline:

Concorso Ministero dell'Istruzione e del Merito USR Uffici Scolastici Regionali - 161 Funzionari Amazon.it: 36,00 € Vedi su Amazon

Concorso Ministero dell’Istruzione per 161 funzionari: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso va inviata esclusivamente in modalità telematica, compilando l’apposito form di candidatura attraverso il portale del reclutamento InPA, a cui si accede tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, dopo aver effettuato l’iscrizione.

Ai candidati è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) loro intestato o di un domicilio digitale. Per la partecipazione al concorso, inoltre, è necessario effettuare, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro (non rimborsabile) seguendo le indicazioni riportate sul Portale.

La domanda di ammissione va compilata e inviata entro la scadenza fissata per le ore 23.59 del 25 giugno 2025.

Concorso Ministero dell’Istruzione: la prova d’esame

La procedura di selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e la valutazione dei titoli.

La prova scritta, distinta per i vari codici concorso, consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

La Commissione provvederà anche alla valutazione dei titoli dichiarati.