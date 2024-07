L'Ispettorato Nazionale del Lavoro assume 750 funzionari a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione al concorso va inviata entro la scadenza del 28 agosto sul portale InPA. Requisiti e modalità di svolgimento della prova

Aperta la procedura di domanda per il nuovo concorso bandito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’INL prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 750 funzionari da inquadrare a tempo indeterminato come ispettori alla vigilanza tecnica salute e sicurezza.

La domanda per l’ammissione alla prova scritta va inviata entro la scadenza del 28 agosto 2024 tramite il portale InPA.

Per partecipare è necessario il possesso di specifici titoli di studio.

Assunzioni Ispettorato del Lavoro: al via il concorso per 750 funzionari

In arrivo le nuove assunzioni già preannunciate dalla Ministra del Lavoro per rafforzare i controlli in ottica di salute e sicurezza sul lavoro.

A disciplinare la procedura di reclutamento è il bando pubblicato il 29 luglio 2024 sul portale dei concorsi InPA.

Il concorso prevede il reclutamento di 750 funzionari, da inquadrare a tempo indeterminato nell’ambito della famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza.

La ripartizione dei posti, su base territoriale, con i relativi codici concorso, è la seguente:

Abruzzo, 11 posti - codice concorso: ISPTECAB11 ;

- codice concorso: ; Emilia Romagna, 100 posti - codice concorso: ISPTECER100 ;

- codice concorso: ; Friuli-Venezia Giulia, 34 posti - codice concorso: ISPTECFVG34 ;

- codice concorso: ; Lazio, 46 posti - codice concorso: ISPTECLA46 ;

- codice concorso: ; Liguria, 35 posti - codice concorso: ISPTECLI35 ;

- codice concorso: ; Lombardia, 190 posti - codice concorso: ISPTECLO190 ;

- codice concorso: ; Marche, 34 posti - codice concorso: ISPTECMA34 ;

- codice concorso: ; Molise, 14 posti - codice concorso: ISPTECMO14 ;

- codice concorso: ; Piemonte, 83 posti - codice concorso: ISPTECPI83 ;

- codice concorso: ; Sardegna, 21 posti - codice concorso: ISPTECSA21 ;

- codice concorso: ; Toscana, 67 posti - codice concorso: ISPTECTO67 ;

- codice concorso: ; Umbria, 10 posti - codice concorso: ISPTECUM10 ;

- codice concorso: ; Veneto, 105 posti - codice concorso: ISPTECVE105.

È possibile fare domanda per uno solo dei codici concorso indicati. Possono partecipare alla selezione i candidati e le candidate in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni richieste;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Inoltre, è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando.

INL - Bando di concorso 2024 Concorso pubblico per il reclutamento di 750 ispettori

Concorso INL per 750 ispettori: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso va inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del reclutamento InPA, a cui si accede tramite credenziali SPID, CIE o CNS, dopo aver effettuato l’iscrizione.

Ai candidati è richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) loro intestato o di un domicilio digitale. Per la partecipazione al concorso, inoltre, è necessario effettuare, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro (non rimborsabile) seguendo le indicazioni riportate sul Portale.

La domanda di ammissione va compilata e inviata entro la scadenza fissata per le ore 23.59 del 28 agosto 2024.

Il bando prevede lo svolgimento di un’unica prova scritta per tutti i codici concorso, composta da 6 domande a risposta aperta da risolvere in 180 minuti, che verterà sulle seguenti materie:

Macchine e impianti;

Scienze delle costruzioni;

Disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

Decreto legislativo n. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;

Normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;

Normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

Elementi di chimica;

Elementi di diritto del lavoro;

Elementi di procedura penale;

Lingua inglese;

Utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

La prova si intende superata se il candidato consegua il punteggio minimo di 21/30.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale del bando.