Buste paga “trasparenti”, selezioni del personale e gender pay gap: cosa cambierà nel 2026

Nel webinar formativo gratuito di martedì 14 ottobre approfondiremo tutte le novità che nel 2026 saranno introdotte in materia di buste paga, selezioni del personale e gender pay gap

Nel giugno di due anni fa l’Unione Europea ha approvato la direttiva numero 2023/970 volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

La direttiva dovrà essere recepita dall’Italia entro il prossimo 7 giugno 2026 ma è bene che le aziende inizino già oggi tutte le valutazioni del caso.

Alcuni aspetti che verranno impattati sono di carattere fortemente pratico e relativi a:

selezioni del personale ;

; obblighi di comunicazione degli importi degli stipendi all’interno dell’azienda;

all’interno dell’azienda; elaborazione di una nuova reportistica sull’equità delle retribuzioni.

Gli obiettivi della direttiva sono chiari e immediatamente individuati dall’articolo 1:

rafforzamento del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne;

per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne; la trasparenza retributiva , intesa sia come obiettivo intermedio per raggiungere quello relativo alla parità di cui sopra;

, intesa sia come obiettivo intermedio per raggiungere quello relativo alla parità di cui sopra; il rafforzamento dei meccanismi già previsti per il raggiungimento dell’obiettivo della parità di genere sul posto di lavoro.

L’ambito di applicazione comprende sia i datori di lavoro del settore pubblico sia i datori di lavoro del settore privato; ma anche a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ma attenzione a una novità importante: la nuova normativa si applicherà anche ai candidati a un impiego.

Per approfondire bene la nuova normativa, le sue implicazioni pratiche e come arrivare preparati al 2026, Informazione Fiscale ha organizzato un webinar formativo gratuito di un’ora per martedì 14 ottobre 2025 alle 15.00.

Relatori saranno:

Francesco Oliva , direttore responsabile di Informazionefiscale.it;

, direttore responsabile di Informazionefiscale.it; Rosaria D’Elia, giornalista.

L’evento formativo è pensato, in particolare, per responsabili risorse umane, HR, CFO e per tutte le figure che in azienda si occupano, in generale, di selezione e gestione del personale dipendente.

