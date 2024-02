Intelligenza artificiale: quali opportunità per gli studi? Il webinar del 26 febbraio 2024

Le opportunità per gli studi professionali che si occupano di contabilità, legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sono al centro del webinar del 26 febbraio 2024. L'appuntamento formativo, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, si svolgerà dalle 15:00 alle 16:15. Partecipazione gratuita

Quali sono le opportunità che si aprono per gli studi professionali che si occupano di contabilità grazie all’intelligenza artificiale?

L’interrogativo sarà il filo rosso del webinar del 26 febbraio 2024, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale.

Il momento formativo è rivolto a dottori commercialisti, esperti contabili, revisori legali e consulenti del lavoro.

Destinatari sono, in particolare, gli studi professionali che si occupano di gestione contabile e fiscale delle aziende ed intendono applicare le nuove tecnologie per migliorare la propria organizzazione e la qualità dei servizi erogati ai clienti.

L’evento si svolgerà in orario pomeridiano, dalle 15:00 alle 16:15. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Nel corso dell’evento formativo saranno presentate le potenzialità di TeamSystem Studio, software basato sull’Intelligenza Artificiale e sviluppato per riunire specifiche funzionalità in una sola piattaforma. TeamSystem Studio è integrato con i software TeamSystem, con le banche dati, i contenuti e la formazione di Euroconference.

Il modulo permette di gestire ogni attività, ottimizzando i tempi, riducendo gli errori e ampliando la tua base servizi a valore. Grazie all’Intelligenza Artificiale si potranno inoltre ottimizzare le attività quotidiane dello studio.

L’intelligenza artificiale come opportunità per gli studi professionali: il programma

Ancora poco tempo per iscriversi e partecipare al webinar dal titolo “L’intelligenza artificiale come opportunità per gli studi professionali”, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale.

L’appuntamento del 26 febbraio alle ore 15:00 sarà un’occasione, per gli studi che si occupano di contabilità, per esplorare i vantaggi dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Uno degli obiettivi del momento formativo è, infatti, quello di approfondire il tema dell’IA dal punto di vista dell’operatività, adottando quindi un taglio pratico e subito spendibile nella vita dello studio professionale.

Nel corso dell’appuntamento online, a cui si può partecipare gratuitamente dopo la registrazione, si rifletterà sulle opportunità che permettono di migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti in ambito contabile e fiscale.

All’approccio collegato ai miglioramenti delle dinamiche di breve periodo si aggiunge anche una riflessione sulle possibili dinamiche future del mercato degli studi professionali, coniugando un’approccio puntuale ad una visione di lungo periodo.

I relatori saranno il Dottor Francesco Oliva e il Dottor Tommaso Gavi.

Il programma è articolato come segue: