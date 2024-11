Apertura e gestione di un e-commerce

Webinar organizzato da Wolters Kluwer e Informazione Fiscale il prossimo 15 novembre 2024 alle ore 10:00. Focus su tutti gli adempimenti necessari per l'apertura e la gestione contabile e fiscale di un e-commerce

L’apertura e la gestione di un e-commerce sono al centro del webinar organizzato da Wolters Kluwer e Informazione Fiscale.

L’appuntamento online è in programma venerdì 15 novembre 2024.

Il webinar è indirizzato ad aspiranti imprenditori e aziende che vogliono approfondire i principali aspetti contabili e fiscali relativi all’apertura e alla gestione dell’e-commerce.

L’elemento della continuità nel commercio elettronico rende necessari diversi adempimenti di cui i soggetti che intendono avviare l’attività devono essere consapevoli, a partire dall’apertura della partita IVA.

Nel corso del webinar verrà tracciata una panoramica sul panorama normativo nazionale e comunitario.

L’evento formativo si svolgerà online dalle ore 10:00 alle ore 11:15. I relatori sono i seguenti:

Andrea Petrelli, Senior ERP Application Consultant di Wolters Kluwer Italia;

Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

Tommaso Gavi, giornalista di Informazione Fiscale.

Per partecipare al webinar, è necessario essere iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale e acquistare gratuitamente il prodotto, dopo averlo inserito nel carrello tramite la pagina di registrazione.

Nel corso dell’appuntamento si potranno anche approfondire tutte le potenzialità di Arca Evolution, un software gestionale flessibile e personalizzabile, che si adegua alle esigenze delle aziende senza costringerle a cambiare i propri processi e le proprie abitudini lavorative.

Il software ERP fornisce un ampio ventaglio di possibilità di analisi e reportistica per il controllo di gestione dell’azienda, per i principali adempimenti contabili e fiscali e per contribuire a una prospettiva di crescita aziendale sana e sostenibile.

Apertura e gestione contabile e fiscale di un e-commerce: il programma del webinar

Quali sono gli aspetti a cui è necessario prestare attenzione nell’avvio e nella gestione di un e-commerce?

Il punto nel webinar di venerdì 15 novembre 2024, organizzato da Wolters Kluwer e Informazione Fiscale.

Il momento di approfondimento online sarà l’occasione per esaminare i principali aspetti contabili, fiscali e previdenziali nell’apertura e nella gestione di un e-commerce.

La fase di avvio e il successivo proseguimento di un’attività di vendita richiede il rispetto di specifici adempimenti fiscali.

L’elemento della continuità, abbinato al commercio elettronico, rende necessario l’adeguamento a determinati obblighi di legge tra i quali rientrano:

l’apertura della partita IVA;

l’emissione della fattura elettronica;

l’iscrizione alla Gestione Separata INPS artigiani e commercianti.

Su questi e su ulteriori aspetti collegati con la buona riuscita dell’attività e con il rispetto del quadro normativo si concentra il momento di approfondimento, che prevede un focus anche sugli elementi che caratterizzano la gestione del magazzino.

Di seguito i punti che compongono il programma dell’evento formativo:

E-commerce: apertura partita IVA e scelta del codice Ateco;

E-commerce: quale regime contabile?;

E-commerce: il regime previdenziale;

E-commerce e gestione del magazzino;

Le prospettive dell’e-commerce nel panorama normativo nazionale e comunitario.

Per partecipare all’appuntamento online è necessaria l’iscrizione alla newsletter di Informazione Fiscale, che consente di acquistare gratuitamente il prodotto dall’apposita pagina di acquisto, dopo averlo inserito nel carrello.

Si potrà partecipare all’approfondimento online accedendo attraverso la sezione del portale dedicata ai prodotti acquistati.