Deposito del bilancio ETS: la scadenza è “mobile”

Novità sulla scadenza per la presentazione del bilancio sul RUNTS da parte degli enti del Terzo settore: il termine del 30 giugno non è unico per tutti

La legge n. 104/2024 ha introdotto delle modifiche all’articolo 48 del Codice del Terzo settore rilevanti per gli operatori del mondo no profit.

Nei primi anni di operatività del RUNTS è stata presa in considerazione come data unica per il caricamento sul portale dei documenti contabili, richiesti all’ente in base ai limiti dimensionali dello stesso e dai modelli scelti per la redazione del bilancio, il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di cui si procedeva alla rendicontazione.

Con la nuova previsione contenuta nell’art. 48 comma 3 del d.lgs n. 117/2017 potrebbe non essere più il 30 giugno la data da considerare come termine perentorio.

La nuova scadenza per gli ETS per il deposito del bilancio

Con le novità, si passerà al passaggio da una data fissa per l’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, del rendiconto per cassa, del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte fondi ad una data mobile.

Precedentemente alle novità introdotte, gli enti del Terzo settore dovevano rispettare la data del 30 giugno di ogni anno.

A fronte della previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) della legge n. 104/2024, gli enti dovranno effettuare il deposito entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024.

Quindi quest’anno gli ETS dovranno tenere conto dei 180 giorni entro la chiusura dell’esercizio finanziario: nel caso in cui il termine dovesse coincidere con il 31 dicembre 2024, per gli stessi la data di scadenza resterà invariata al 30 giugno 2025, in caso contrario la data andrà calcolata caso per caso.