Appuntamento per il 24 marzo 2025 alle ore 15:00 per il prossimo webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale. Il tema del momento formativo: la customer care e le tecniche di accoglienza dei clienti

Il momento di formazione è rivolto, principalemtne alle aziende del settore turistico, in particolare alberghi e B&B, che vogliono approfondire le principali teorie e tecniche di gestione dei clienti, dal customer care alla comunicazione alla gestione dei dati in chiave marketing e sviluppo.

Nel corso dell’appuntamento un focus sarà dedicato anche alle iniziative di customer care e disabilità.

L’evento si svolgerà in modalità online dalle 15:00 alle 16:15 e i relatori saranno:

Giulio Bottitta, Training & Delivery Specialist BU Micro Vertical – Area WeAre HoReCa di TeamSystem;

Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale;

Tommaso Gavi, giornalista di Informazione Fiscale.

Per partecipare al webinar è necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione.

Nel corso del momento di formazione saranno presentate le potenzialità del CRM in Cloud di TeamSystem, il software intuitivo per organizzare e gestire attività commerciali, rete di vendita, clienti e contatti.

Con il CRM l’azienda potrà gestire le vendite e tenere sotto controllo i processi, dalle opportunità iniziali alla chiusura. Grazie al software saranno possibili diverse operazioni: organizzare i clienti in categorie come “lead”, persone o aziende per una gestione più ordinata e strategica, automatizzare le campagne di comunicazione ed email marketing, pianificare appuntamenti e attività, coordinare il lavoro dei diversi team, integrare il CRM con gli altri strumenti che vengono utilizzati in azienda.

Customer care e tecniche di accoglienza dei clienti di alberghi e B&B

Il webinar sarà l’occasione per fare una una panoramica delle principali tecniche di gestione del cliente dell’azienda turistica, anche attraverso la comunicazione, il problem solving e lo studio e l’analisi della domanda turistica.

Il programma del momento di approfondimento è articolato come segue:

Cos’è il customer care

Customer care in Italia e all’estero

Il cliente è al centro: dal CRM al CMR

Il sistema di controllo del customer care

Iniziative di customer care e disabilità

Basi della comunicazione e della relazione

Tecniche di comunicazione in ambito turistico

Problem solving nel turismo

Analisi dei sistemi turistici

Lo studio della domanda turistica e il nuovo turista: gli elementi per analizzare la soddisfazione

Il momento di formazione è gratuito ma per la partecipazione è necessaria la registrazione tramite l’apposita pagina di iscrizione.