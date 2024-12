Via alle domande per i contributi a fondo perduto a sostegno degli interventi di efficientamento ed economia circolare di attività produttive lombarde

Le imprese della Lombardia possono già fare domanda per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal nuovo bando della Regione.

Si tratta dell’agevolazione volta a sostenere gli interventi di efficientamento ed economia circolare.

Requisiti, tempi e modalità di domanda.

Regione Lombardia: come ottenere contributi per la produzione sostenibile

Il 3 dicembre è arrivato il via libera alla nuova agevolazione promossa dalla regione Lombardia, volta a favorire gli investimenti diretti all’efficientamento e all’economia circolare delle attività produttive.

Si tratta del bando “Misura per la transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili” nell’ambito del Programma Regionale FESR Lombardia 2021-2027.

L’agevolazione ha l’obiettivo di sostenere le micro e PMI lombarde che presentano progetti con l’obiettivo di promuovere la transizione verso lo sviluppo di processi produttivi ispirati a principi di circolarità e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse ed una conseguente maggiore efficienza economica dei processi produttivi.

Possono partecipare come detto le MPMI lombarde che presentano progetti in forma di aggregazione formata da almeno 5 imprese rappresentanti la/le filiera/e.

Il numero minimo di 5 MPMI va garantito dal momento della presentazione della domanda fino alla concessione dell’agevolazione.

Ad ogni modo, fermo restando il numero minimo di 5 MPMI, possono aderire all’aggregazione anche soggetti diversi ma non possono beneficiare del contributo.

Nello specifico, si prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60 per cento delle spese complessive ammissibili.

Il contributo è concesso nel limite massimo di 300.000 euro per aggregazione di soggetti beneficiari.

L’importo sale di 60.000 euro per ogni ulteriore MPMI che aderisce all’aggregazione oltre alle cinque che formano l’aggregazione minima.

Il progetto deve preveder una spesa minima di 50.000 euro.

Tutti i dettagli, compresi gli obblighi delle imprese e l’elenco delle spese ammissibili sono specificati nel bando.

Bando Regione Lombardia - Modelli di produzione circolari e sostenibili Scarica il bando

Come fare domanda

Per poter beneficiare dei contributi per la transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili è necessario presentare l’apposita domanda sulla piattaforma “Bandi e Servizi” disponibile sul sito della regione.

La finestra per l’invio della domanda si è aperta il 3 dicembre. Le imprese interessate hanno tempo fino alla scadenza fissata per le ore 16.00 del 3 aprile 2025.

La domanda di partecipazione devono essere presentate dal capofila dell’aggregazione.

Al termine della compilazione sulla piattaforma è necessario allegare la seguente documentazione:

l’Accordo di progetto, compilato secondo il modello allegato al bando, sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante di ciascuno dei soggetti partecipanti pena l’inammissibilità della domanda;

il progetto e i relativi allegati;

la dichiarazione di atto notorio, compilata secondo il modello allegato al bando.

Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a graduatoria.

