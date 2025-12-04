In arrivo i nuovi contributi MIMIT per PMI e professionisti che investono in servizi di cloud computing e cyber security

Tutto pronto per la partenza della nuova iniziativa promossa dal MIMIT volta ad incentivare l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative.

La nuova agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro per imprese e professionisti che investono in servizi cloud e di cyber sicurezza.

La domanda, con tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata sull’apposita piattaforma entro i termini definiti da un apposito decreto direttoriale di prossima emanazione.

Cyber security e cloud: in arrivo contributi MIMIT per PMI e professionisti

La nuova agevolazione promossa dal MIMIT punta a il processo di transizione digitale del tessuto produttivo, sostenendo aziende e professionisti nell’acquisto di servizi di cloud computing e di cyber security.

Si tratta di un voucher con un contributo a fondo perduto in favore di chi intende rinnovare la propria dotazione tecnologica acquistando o rinnovando quella in uso, purché disponga di una connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.

I fondi stanziati ammontano a 150 milioni, di cui circa la metà da dedicare esclusivamente ai residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le spese che permettono di chiedere il contributo riguardano l’acquisizione di servizi che rientrano nella categoria delle soluzioni hardware o software di cybersecurity, servizi cloud infrastrutturali, servizi cloud SAAS e dei servizi accessori, dettagliatamente elencate nel decreto ministeriale 18 luglio 2025. Il minimo di spesa per poter richiedere l’agevolazione è di 4.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto fino al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro, e sarà erogato in due o in un’unica soluzione.

I servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere acquistati da fornitori iscritti nell’elenco predisposto dal MIMIT, a cui ci si potrà iscrivere seguendo le indicazioni riportate nel decreto 21 novembre 2025. La procedura di iscrizione sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del 4 marzo fino alla scadenza fissata per le ore 12.00 del 23 aprile 2026.

La domanda, con tutti gli allegati richiesti, dovrà essere inviata sull’apposita piattaforma entro i termini definiti da un apposito decreto direttoriale di prossima emanazione. Le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.