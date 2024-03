La compliance agli obiettivi ESG è il tema al centro del webinar del 9 aprile 2024. L'appuntamento formativo, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, è destinato ad aziende e professionisti che vogliono conoscere i vantaggi degli investimenti sostenibili ed essere in grado di valorizzare al massimo il proprio report di sostenibilità

Nuovo webinar, il 9 aprile 2024, sul tema degli obiettivi ESG e sulla redazione del report di sostenibilità.

L’appuntamento formativo, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, è rivolto a imprese e professionisti. Il tema interessa principalmente i soggetti che intendono conoscere i vantaggi di investimenti sostenibili e “ottimizzare” al massimo l’efficacia del proprio report di sostenibilità nei confronti di investitori e stakeholder.

I relatori sono il Dottor Giancarlo Coppola, il Dottor Tommaso Gavi e Francesco Cecconi, Enterprise Presales Specialist di TeamSystem.

Per partecipare al webinar in programma è necessaria l’iscrizione tramite l’apposita pagina di registrazione.

L’evento sarà anche l’opportunità per conoscere tutte le potenzialità di TeamSystem Enterprise, il software gestionale per supervisionare e facilitare i processi aziendali di piccole, medie e grandi imprese.

Tra le diverse funzionalità della soluzione in cloud e fruibile in mobilità c’è la possibilità tenere sotto controllo tutti i processi gestionali dell’azienda.

Il software copre tutte le aree e permette la facilitazione dei processi aziendali, dall’amministrazione alla contabilità, fino al controllo di gestione, vendite, acquisti, logistica, produzione, business intelligence e CRM.

Dalla compliance agli ESG fino al report di sostenibilità: il webinar del 9 aprile 2024

L’evoluzione dell’agenda aziendale è passata dalla semplice ricerca di crescita economica alla consapevolezza della necessità di uno sviluppo sostenibile.

Questa trasformazione è stata ulteriormente guidata dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha delineato 17 obiettivi ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) per promuovere uno sviluppo sostenibile su scala globale.

Una delle sfide chiave per le imprese è misurare e dimostrare la loro compliance ESG. I rating di sostenibilità sono diventati uno strumento essenziale per valutare l’impatto ambientale, sociale e di governance di un’organizzazione. Questi rating forniscono un’analisi dettagliata delle pratiche aziendali e aiutano a identificare le aree in cui è necessario migliorare.

Ma quali sono i vantaggi tangibili della compliance ESG per le imprese? Oltre all’aspetto etico, le aziende che investono nella sostenibilità spesso godono di una serie di vantaggi, tra cui una maggiore fiducia degli investitori e degli stakeholder, una migliore gestione del rischio e un’efficienza operativa migliorata. Questi vantaggi non solo contribuiscono al successo a lungo termine dell’azienda, ma anche alla costruzione di un mondo migliore per le generazioni future.

Dalla compliance agli ESG fino al report di sostenibilità: il programma

Tra i temi che saranno affrontati nel corso del webinar del 9 aprile 2024 c’è il report di sostenibilità, uno strumento fondamentale per comunicare gli sforzi di un’azienda verso la sostenibilità. Questo rapporto fornisce una panoramica dettagliata delle iniziative ESG intraprese, inclusi i progressi verso gli obiettivi stabiliti e le sfide incontrate lungo il cammino.

Tuttavia, la preparazione di un report di sostenibilità richiede attenzione ai dettagli e una comprensione approfondita dei soggetti obbligati e dei contenuti necessari.

I soggetti obbligati sono determinati dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali e includono aziende di varie dimensioni e settori con un impatto significativo sull’ambiente e sulla società. Queste aziende devono essere trasparenti nel loro reporting e devono affrontare la sfida di selezionare gli indicatori più rilevanti per misurare il proprio impatto ESG.

La scelta degli indicatori giusti è cruciale per garantire la validità e l’affidabilità del report di sostenibilità. Gli indicatori dovrebbero essere rilevanti, misurabili, comparabili e significativi per gli stakeholder.

Le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) possono essere utili per guidare le aziende nella selezione degli indicatori più appropriati e nella preparazione di un report di sostenibilità completo e accurato.

Il programma del prossimo appuntamento in arrivo è articolato nei seguenti punti: