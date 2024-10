Regione Campania: finanziamenti agevolati per le aziende

Al via da oggi la precompilazione delle domande per i finanziamenti agevolati dedicati alle piccole e medie imprese della Regione Campania.

Si tratta della misura volta a sostenere gli investimenti produttivi strategici ed innovativi tramite la concessione di finanziamenti agevolati.

Le domande si inviano dall’apposita piattaforma, la precompilazione dei moduli è già possibile a partire da oggi.

Trasmissione ufficiale a partire dal prossimo 8 novembre 2024 e fino alla scadenza del prossimo 10 marzo 2025.

