Agevolazioni fiscali su marchi, brevetti e software: il webinar del 28 febbraio

Tema centrale del webinar del 28 febbraio 2024 sono le agevolazioni fiscali su marchi, brevetti e software. L'appuntamento formativo si svolgerà dalle 15:00 alle 16:15 ed è organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale. La partecipazione è gratuita

Le agevolazioni fiscali su marchi brevetti e software sono al centro del webinar, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, in programma per il 28 febbraio 2024.

Il momento di studio sarà l’occasione per una panoramica delle opportunità per imprenditori, amministratori di società e startupper. Nello specifico l’evento è rivolto alle imprese che intendono tutelare legalmente e valorizzare dal punto di vista economico e fiscale i marchi, i brevetti e i software.

Tra gli obiettivo dell’appuntamento: aiutare a comprendere come ottenere vantaggi fiscali in termini di recupero dei costi di ricerca, sviluppo ed innovazione tecnologica.

Un focus sarà inoltre dedicato al “patent box”, con l’intento di comprendere il meccanismo di funzionamento dell’agevolazione sugli asset immateriali.

L’orario rimane quello canonico, quello della fascia pomeridiana tra le 15:00 e le 16:15. Per partecipare gratuitamente si deve provvedere all’inscrizione mediante l’apposita pagina di registrazione.

Nel corso dell’evento ci sarà anche l’opportunità di conoscere le potenzialità di TeamSystem Enterprise, un gestionale completo di diversi aspetti, immediato e flessibile nell’utilizzo.

Il software può essere utilizzato in cloud, anche in mobilità, e permette di supervisionare tutti i processi gestionali della piccola, media e grande impresa.

TeamSystem Enterprise fornisce soluzioni che rispondono alle esigenze delle aziende, di ogni settore e dimensione: dall’amministrazione alla contabilità al controllo di gestione, passando per vendite, acquisti, logistica e produzione, business intelligence e CRM.

Agevolazioni fiscali su marchi, brevetti e software: il programma del webinar

Come di consueto vengono coniugati un approccio teorico, legato alla conoscenza delle agevolazioni di cui le imprese possono beneficiare, a quello pratico, legato agli adempimenti da porre in essere per ottenerle.

Dai requisiti per l’accesso alle misure, passando per dall’analisi dei costi fino al calcolo dei benefici fiscali e per gli obblighi dichiarativi: una panoramica completa nel webinar gratuito.

I relatori saranno il Dottor Francesco Oliva, il Dottor Tommaso Gavi e Francesco Cecconi.

I punti che saranno affrontati nel corso dell’appuntamento, che costituiscono il programma del momento formativo, sono i seguenti: