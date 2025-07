TFM: agevolazione fiscale per aziende e amministratori

Il trattamento di fine mandato rappresenta uno strumento di vantaggio fiscale importante per aziende e amministratori. Approfondiamo il tema nel video corso del prossimo 21 luglio 2025

Il prossimo 21 luglio 2025 alle 15.00 si terrà il prossimo appuntamento formativo di Informazione Fiscale: questa volta approfondiremo il trattamento di fine mandato (TFM).

Di cosa si tratta? Il TFM è una indennità destinata agli amministratori, simile al TFR dei dipendenti. Da un lato per l’azienda rappresenta un costo deducibile per competenza, dall’altro, per gli amministratori può rappresentare un’ottimizzazione fiscale importante.

Nel corso degli anni si sono registrati vari contenziosi sul tema del TFM, quasi tutti incentrati su due macro aspetti:

la valorizzazione economica del TFM (qual è il valore congruo per questa indennità?);

(qual è il valore congruo per questa indennità?); la legittimità della previsione che attribuisce il diritto alla percezione del TFM in capo all’amministratore (tema che comporta valutazioni societarie, formali, amministrative).

Le due macro questioni di cui sopra vanno maneggiate con cura poiché scelte errate inizialmente possono avere conseguenze fiscali ed economiche molto gravi per l’azienda e gli amministratori.

Il video corso e la guida operativa tratteranno, in particolare, i seguenti temi:

Cos’è il TFM e la differenza col TFR;

e la differenza col TFR; La normativa di riferimento ;

; Gli aspetti contabili e fiscali ;

; Il trattamento fiscale per l’azienda ;

; Il trattamento fiscale per l’amministratore ;

; La rinuncia al TFM.

Il contenuto del video corso e della guida operativa si presta perfettamente per la formazione e l’aggiornamento di imprenditori e professionisti che vogliono utilizzare lo strumento del TFM in azienda al fine di ottenere un importante risparmio fiscale reciproco.

Per partecipare all’evento formativo online e acquistare la guida operativa è necessario:

loggarsi e registrarsi (gratuitamente) alla piattaforma Academy.informazionefiscale.it;

iscriversi alla newsletter di Informazione Fiscale - L’iscrizione alla nostra newsletter si fa semplicemente cliccando il tasto in alto “ Iscriviti alla nostra newsletter ” e consentirà di poter fruire gratuitamente di diversi corsi formativi e contenuti esclusivi disponibili su Academy;

- L’iscrizione alla nostra newsletter si fa semplicemente cliccando il tasto in alto “ ” e consentirà di poter fruire gratuitamente di diversi corsi formativi e contenuti esclusivi disponibili su Academy; acquistare il prodotto dall’apposita pagina di registrazione (la trovate sotto la sezione “Finanza agevolata e agevolazioni fiscali per Aziende e Professionisti”), dopo averlo inserito nel carrello.

L’evento è gratuito per gli iscritti alla newsletter di Informazione Fiscale che procederanno all’iscrizione entro il prossimo 21 luglio, data della diretta streaming; successivamente il video corso e la guida avranno un prezzo di 29,90 euro.

Si potrà partecipare all’approfondimento online accedendo attraverso la sezione del portale dedicata ai prodotti acquistati.

Attenzione: acquistando il prodotto si avrà diritto al video corso in diretta e poi dopo in differita (entro 24 ore dallo streaming), alla guida completa e aggiornata e a futuri aggiornamenti informativi sul tema che interverranno nel corso dei prossimi mesi; ulteriori materiali di studio e video pillole saranno caricati anche nei mesi successivi allo svolgimento del webinar, senza che si debba riacquistare il prodotto.