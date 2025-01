RENTRI: quali sono le prossime scadenze e le novità per il 2025?

Webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale in programma per il 20 gennaio 2025 alle ore 15:00. L'evento sarà dedicato al RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, con un focus sulle prossime scadenze e sugli adempimenti per le imprese interessate dagli obblighi

9 gennaio 2025

Il prossimo webinar organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale si terrà lunedì 20 gennaio 2024. Al centro dell’evento ci sarà il RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti. L’approfondimento online è rivolto principalmente alle imprese che devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative, in particolare: agli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

ai produttori di rifiuti pericolosi;

agli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;

ai commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;

ai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

in relazione ai rifiuti non pericolosi, ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ossia Comuni o loro Consorzi e Comunità montane;

ai produttori di rifiuti non pericolosi, per imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti se appartenenti ai settori di cui all’art. 184, c. 3, lettere c), d) e g), ovvero ai soggetti che operano nei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi. Il webinar rappresenta un’opportunità per analizzare i cambiamenti normativi in atto, con un approccio pratico che include i nuovi obblighi di iscrizione al registro, le scadenze da rispettare e gli adempimenti richiesti. L’evento si svolgerà in modalità online dalle 15:00 alle 16:15 e i relatori saranno: Luca Moretti, CEO di GREENEXT - a TeamSystem Company;

Francesco Oliva, commercialista e direttore di Informazione Fiscale;

Tommaso Gavi, giornalista di Informazione Fiscale. Per partecipare al webinar sarà necessaria l’iscrizione attraverso l’apposita pagina di registrazione. Nel corso dell’appuntamento verranno presentate tutte le funzionalità di TeamSystem Enterprise Waste, la piattaforma unica per il mercato delle Utilities, che permette di gestire tutti gli adempimenti legislativi ambientali e i processi di produzione, raccolta, trasporto, intermediazione, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e industriali. La soluzione permette il controllo e la misurazione dei servizi, la definizione delle risorse impegnate, il monitoraggio di SLA e KPI, la gestione dei rapporti con il cittadino, la gestione degli aspetti relativi alla qualità del servizio e della tariffa puntuale, gli adempimenti collegati al TQRIF e alle recenti delibere ARERA, oltre alle funzionalità legate alla conformità a regole e scadenze del RENTRI. RENTRI, le scadenze e le novità per il 2025: il programma del webinar I nuovi obblighi, i soggetti coinvolti ed altri aspetti riguardanti il RENTRI, il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, saranno approfonditi nel webinar, previsto per il 20 gennaio alle 15:00. L’appuntamento è dedicato alle imprese obbligate a conformarsi alle nuove regole. Nel momento di approfondimento verranno fornite indicazioni pratiche sugli adempimenti necessari per il passaggio dal SISTRI al nuovo sistema. Un’attenzione particolare sarà riservata alle scadenze da rispettare. Lo scorso 15 dicembre sono state avviate le prime iscrizioni per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con oltre 50 dipendenti. Il primo termine da rispettare è fissato al 13 febbraio 2025. Inoltre, durante il webinar saranno analizzate in dettaglio le novità riguardanti il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il programma dell’evento formativo sarà il seguente: RENTRI: cos’è e cosa cambia

I soggetti obbligati all’iscrizione

Tempistiche e scadenze

Adempimenti: registro cronologico di carico e scarico e FIR

Regime sanzionatorio Per partecipare è necessario registrarsi tramite l’apposita pagina di iscrizione.