Intelligenza Artificiale per l’ufficio moderno: scopri i vantaggi nel webinar del 13 maggio

L'incontro formativo online è rivolto a tutte le imprese che vogliono comprendere e sfruttare al meglio il potenziale dell'intelligenza artificiale per ottimizzare i flussi di lavoro in azienda

Negli ultimi anni, l’Intelligenza Artificiale (AI) è uscita dai laboratori e ha iniziato a trasformare concretamente il mondo del lavoro. Non si tratta più di una tecnologia riservata a poche grandi aziende: oggi, anche le PMI e i professionisti possono beneficiare di strumenti AI per automatizzare attività ripetitive, ridurre errori, velocizzare processi e migliorare la qualità complessiva delle prestazioni lavorative.

Il webinar gratuito, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale, è rivolto a tutte le aziende, indipendentemente dal settore, con l’obiettivo di supportare imprese e uffici nell’affrontare consapevolmente questa transizione. L’evento si terrà martedì 13 maggio 2025, dalle 15.00 alle 16.15.

L’incontro sarà utile sia a chi non ha ancora familiarità con l’AI, sia a chi sta già esplorando le sue potenzialità operative ma vuole farne un uso più sistemico e produttivo.

Durante l’incontro, verranno mostrati casi reali, soluzioni concrete e best practice per integrare l’AI nelle funzioni aziendali quotidiane.

Il programma dell’incontro online è costruito per offrire una panoramica concreta e orientata all’azione. Ecco i principali punti che saranno trattati:

I vantaggi competitivi per chi usa e userà (bene) l’AI;

Alcuni casi studio per le funzioni aziendali amministrative, commerciali, risorse umane e controllo qualità;

Alcuni esempi pratici;

Come l’AI può supportarci nel quotidiano;

Analisi delle prospettive future.

I relatori saranno:

Antonino Gulinello, Product Owner of AI Platform;

Francesco Oliva, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

Marco Lenoci, CEO Evolution Group.

È possibile partecipare all’evento formativo compilando il modulo nella pagina di registrazione dedicata.

Durante l’incontro saranno esaminati i concreti vantaggi competitivi derivanti dall’uso dell’Intelligenza Artificiale in azienda, attraverso l’analisi di best practice significative adottate da realtà di diverse dimensioni, che hanno ottenuto risparmi di tempo, riduzione degli errori e un sensibile miglioramento della qualità del lavoro.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire tutte le funzionalità dell’innovativa soluzione di Intelligenza Artificiale sviluppata da TeamSystem. Tra queste, spiccano l’assistente virtuale intelligente e i sistemi di machine learning per un apprendimento rapido e proattivo, pensati per rendere le attività operative sempre più semplici, veloci ed efficienti.

L’assistente virtuale è in grado di comprendere il vocabolario umano: è sufficiente formulare una domanda per essere guidati direttamente nell’area del sistema più pertinente. Il software fornisce un supporto continuo nella consultazione, fungendo da vero e proprio esperto a disposizione dell’utente. Una semplice richiesta relativa a un dubbio operativo restituisce immediatamente il link più utile per risolvere il problema.

Il sistema si distingue per la sua disponibilità costante, anche in mobilità, grazie a un’app dedicata che garantisce pieno accesso alle funzionalità da qualsiasi dispositivo.