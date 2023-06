I tabaccai hanno nuovamente l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche per l'acquisto di sigarette, francobolli e marche da bollo. L'Agenzia delle Dogane ha revocato la precedente determinazione che permetteva agli esercenti di rifiutare i pagamenti con carta

Tornano i POS dai tabaccai. Sigarette, francobolli e marche da bollo si potranno acquistare nuovamente pagando con la carta.

La novità è stata annunciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha revocato la determinazione dello scorso ottobre che consentiva agli esercenti la possibilità di non accettare pagamenti a mezzo POS.

Il crescente ed effettivo impiego degli strumenti di pagamento elettronico e le soluzioni economiche offerte dagli intermediari bancari e finanziari, come ad esempio le tariffe flat, permettono di superare la criticità che aveva portato alla determinazione, cioè la riduzione dei guadagni per via delle commissioni.

Pagamenti elettronici: torna l’obbligo del POS per i tabaccai

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la determinazione emanata lo scorso ottobre con la quale si esoneravano i gestori delle tabaccherie dall’obbligo di accettare i pagamenti elettronici, con carte o bancomat.

La novità arriva con la nuova determinazione n. 355282, firmata dal Direttore dell’Agenzia il 26 giugno 2023.

Dallo scorso 24 ottobre i tabaccai, infatti, hanno avuto la possibilità di rifiutare i pagamenti con la carta per i prodotti che lasciano poco margine di guadagno.

Questo perché le commissioni legate all’utilizzo dei pagamenti elettronici erodevano ulteriormente i già esigui profitti su queste tipologie di prodotti per i quali non è possibile intervenire sui prezzi applicati

Si tratta, in particolare, di specifici beni:

generi di monopolio , come le sigarette e gli altri tabacchi;

, come le sigarette e gli altri tabacchi; valori postali , come i francobolli;

, come i francobolli; valori bollati, marche da bollo.

Questa possibilità viene meno a partire dal 26 giugno, data di pubblicazione della nuova determinazione:

“La Determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU del 25 ottobre 2022 è revocata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.”

Torna, dunque, per i tabaccai l’obbligo di accettare pagamenti a mezzo POS anche per le categorie di beni precedentemente escluse. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni già in vigore dallo scorso giugno per chi non accetta pagamenti con la carta.

Si tratta di una sanzione amministrativa che comprende un importo fisso di 30 euro a cui si somma una cifra aggiuntiva pari al 4 per cento e calcolata in base all’importo della transazione.

Torna il POS dai tabaccai: non ci sono più le basi per l’applicazione dell’esonero

Come si legge nel testo della determinazione dell’Agenzia delle Dogane, il motivo della revoca è che non sussistono più le condizioni che hanno portato alla decisione di esonerare i tabaccai dall’obbligo di accettare i pagamenti a mezzo POS per i beni in questione.

Quello dei pagamento elettronici è un mercato particolarmente dinamico, anche dal punto di vista delle tecnologie impiegate e degli attori, e bisogna tenere conto dell’aumento dell’utilizzo effettivo e l’evoluzione dell’offerta degli strumenti di pagamento elettronico.

Per questo motivo, sottolinea l’Agenzia, occorre rivalutare la questione in relazione alle condizioni ad oggi offerte dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio.

Esistono oggi sul mercato, infatti, diverse offerte del servizio POS convenienti, come ad esempio tariffe flat o tariffe che prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 Euro, che permettono di sopperire al problema.

L’ADM, dunque, ritiene che soluzioni contrattuali di questi tipo permettano di superare le criticità individuate dalla determinazione del 25 ottobre 2022, la quale è stata appunto revocata.