Budget e pianificazione economico finanziaria

Webinar formativo gratuito rivolto a chi in azienda si occupa di amministrazione, finanza, tesoreria, programmazione economico finanziaria e controllo di gestione. Molto interessanti i riferimenti operativi, le best practices e gli esempi pratici che saranno presentati

Il prossimo 25 giugno alle 15.00 nuovo evento formativo gratuito organizzato da Informazione Fiscale e TeamSystem.

Questa volta il focus sarà dedicato al budget e alla programmazione economico finanziaria, in un evento formativo snello e di taglio molto pratico, che fornirà diversi spunti di riflessione, molto utili soprattutto per coloro che in azienda si si occupano di amministrazione, finanza, tesoreria, programmazione economico finanziaria e controllo di gestione.

Potenzialmente sono interessate tutte le aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, a prescindere dal settore di operatività. Il messaggio di fondo del webinar lo possiamo già anticipare ma andrà riempito di tanti contenuti: con la nuova normativa sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili le aziende hanno di fatto l’obbligo di dotarsi di strumenti di programmazione economico finanziaria adeguati e che consentano di prevenire gli eventuali stati di crisi. Ma questi strumenti non vanno assolutamente intesi come conseguenza di un obbligo: possono diventare un grande vantaggio e una importante opportunità per il business! Durante l’evento formativo scopriremo come.

Il webinar si terrà il prossimo 25 giugno tra le 15.00 e le 16.15 e le aziende interessate potranno iscriversi compilando il form che trovano nell’apposita pagina di registrazione.

Programma del webinar

La pianificazione economico finanziaria tra obblighi e opportunità;

Il budget: definizione e best practices;

Le diverse tipologie di budget e il master budget;

Come costruire un budget aziendale;

Il controllo a consuntivo con il budget.

Obiettivo dell’evento formativo:

approfondire il budget e la programmazione economico finanziaria , cercando di indagare insieme le ragioni per le quali le aziende devono dotarsi di un budget, come impostarlo e usarlo ma anche in quali casi non conviene farlo. Quando questo di fatto è un obbligo normativo date le dimensioni e l’attività svolta, e quando, invece, diventa un’ opportunità da cogliere al volo . Verranno passate poi in rassegna le diverse tipologie di budget esistenti . Un focus particolare verrà poi dedicato alla costruzione del budget nelle piccole, medie e grandi aziende in qualsiasi settore di operatività;

e la , cercando di indagare insieme le ragioni per le quali le aziende devono dotarsi di un budget, come impostarlo e usarlo ma anche in quali casi non conviene farlo. Quando questo di fatto è un date le dimensioni e l’attività svolta, e quando, invece, diventa un’ . Verranno passate poi in rassegna le . Un focus particolare verrà poi dedicato alla in qualsiasi settore di operatività; conoscere tutte le potenzialità della digitalizzazione dei processi aziendali. Un passo fondamentale per ottimizzare le operazioni quotidiane e migliorare l’efficienza dell’azienda. In questo modo sarà possibile scoprire come l’adozione di soluzioni software avanzate consenta alle imprese di automatizzare e monitorare ogni fase del proprio ciclo operativo. In questo contesto, TeamSystem Enterprise si presenta come la soluzione ERP ideale: un sistema completo, rapido e flessibile, progettato per supportare la gestione aziendale in modo integrato e in tempo reale. Grazie alla sua infrastruttura cloud, è accessibile ovunque e in qualsiasi momento, permettendo anche un’agevole fruizione in mobilità. TeamSystem Enterprise copre tutte le aree aziendali e facilita la supervisione dei processi, dalla gestione finanziaria alla produzione, rendendo la soluzione perfetta per aziende di ogni dimensione, piccole, medie e grandi, e per ogni tipo di settore. Con il software ERP di TeamSystem, ogni impresa può beneficiare di una soluzione su misura per rispondere alle proprie specifiche necessità.

Relatori del webinar saranno:

il dottor Francesco Oliva , commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale;

, commercialista e direttore responsabile di Informazione Fiscale; il dottor Valerio Menghini, Head of Enterprise Presales di TeamSystem.

Il materiale di studio preparato dai relatori sarà reso disponibile gratuitamente tramite l’apposita pagina che verrà linkata ai partecipanti durante la diretta.