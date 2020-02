Trasporti e logistica, CNDCEC e FNC: più fatturato ma rallenta la crescita

Trasporti e logistica, crescono il fatturato e gli addetti ma la crescita rallenta. Questa è la fotografia che emerge dal rapporto sull'osservatorio sui bilanci delle SRL 2018 di CNDCEC e FNC, diffuso il 27 febbraio 2020.

L’analisi si fonda sulla banca dati AIDA –Bureau van Dijk. Sono stati analizzati i bilanci del 2018 di quasi 17.000 SRL.

Comparando le Regioni italiane in termini di fatturato spicca il Piemonte con una crescita del 27,6%, seguito dal Molise che sale quasi del 15% e dalla Campania e Basilicata i cui rispettivi aumenti si attestano all’11,9% e al 11,1%.

Segnali negativi per la Valle D’Aosta che diminuisce del 14%.

Trasporti e logistica, più fatturato ma rallenta la crescita: il rapporto dell’osservatorio CNDCEC e FNC

Il focus su trasporti e logistica dell’ultimo report dell’osservatorio sui bilanci delle SRL del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale Commercialisti mostra un quadro variegato.

Il report diffuso il 27 febbraio 2020 prende in esame quasi 17.000 srl del settore, ovvero il 3% del totale, attraverso i bilanci del 2018 della banca dati AIDA –Bureau van Dijk.

CNDCEC e FNC - Report dell’Osservatorio bilanci SRL del 27 febbraio 2020 Focus su trasporti e logistica.

I comparti che sono cresciuti di più sono quello del trasporto terrestre delle merci e del trasporto marino e acque interne.

Le prime quattro posizioni in classifica sono riportate nella tabella riassuntiva.

Comparto Crescita in percentuale trasporto terrestre di merci +11,3% trasporto marittimo e acque interne +8,7% magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti +6,6% trasporto terrestre di passeggeri +3,8%

Prendendo in esame ancora il fatturato il quadro generale mostra differenze tra le aree geografiche analizzate.

Nel nord-ovest crescono sia il fatturato sia il valore aggiunto, con un aumento rispettivamente del 9,9% e del 9,7%, dati che mostrano la crescita più consistente.

Crescita più moderata al centro, il cui fatturato aumenta del 6,4% attestandosi sopra la percentuale di crescita del fatturato del nord-est che si ferma al 5,9%.

Trasporti e logistica, il rapporto dell’osservatorio CNDCEC e FNC: la fotografia delle Regioni

La fotografia del report di CNDCEC e FNC su trasporti e logistica mostra marcate differenze anche a livello regionale.

I dati che analizzano il fatturato a livello regionale mostrano segnali negativi in particolare per la Valle d’Aosta. Piemonte, Molise, Campania e Basilicata segnano un aumento del fatturato.

Le percentuali di crescita delle regioni sono riassunte nella seguente tabella.

Regione Percentuale di crescita Piemonte +27,6% Molise +14,9% Campania +11,9% Basilicata +11,1% Umbria +10 % Friuli Venezia Giulia +9,6%

Situazione molto simile se si prendono in esame gli addetti: a livello regionale si mostra un quadro che non si discosta molto da quello del fatturato.

Ancora una volta la Regione che mostra il dato più negativo è la Valle d’Aosta. La classifica vede la Campania al primo posto, seguita da Lombardia, Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

I dati percentuali sono riportati nella tabella di sintesi.

Regione Percentuale di crescita Campania +14% Lombardia +8% Piemonte +7,9% Friuli Venezia Giulia +9,6% Valle D’Aosta -36,1%

Prendendo in esame le imprese in relazione alla dimensione del fatturato emerge che la crescita diminuisce per le micro imprese mentre ha segno positivo per le grandi imprese.

Nello specifico le aziende con fatturato fino a 350.000 euro hanno percentuale negativa sia per gli addetti sia per i ricavi, rispettivamente 9,6% e 5,7%.

Le imprese con oltre 10 milioni di euro, invece, segnano livelli di crescita maggiori: 11,7% in relazione agli addetti e 12,3% per quanto riguarda il fatturato.