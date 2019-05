Pace fiscale con più di 1,7 milioni di adesioni: riapertura dei termini a ottobre

La pace fiscale ha totalizzato più di 1,7 milioni di adesioni, ora si attende una riapertura dei termini.

Nei giorni che hanno preceduto la scadenza prevista per le domande di accesso alla rottamazione ter e al saldo e stralcio, il 30 aprile, si è parlato della possibilità di una proroga, che poi si è trasformata nella possibilità di una nuova tornata.

Durante la conferenza stampa dedicata ai numeri della pace fiscale, che si è tenuta il 7 maggio alla Camera dei Deputati, l’ipotesi ha trovato conferma nelle parole del sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanza, Massimo Bitonci. Sarebbe già pronto il testo dell’emendamento da inserire nel Decreto Crescita.

Durante l’incontro con la stampa che si è tenuto alla Camera, il sottosegretario ha quantificato la portata degli strumenti della pace fiscale. E ha esordito con grande entusiasmo: si tratta di “dati buoni, rispetto alle attese, eccezionali”.

La rottamazione ter, che prevede la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora, ha totalizzato 1.225.865 domande in tutta Italia. 110.179 sono arrivate dalla Lombardia, 65 mila dal Veneto, 61 mila dalla Campania: solo per fare qualche esempio di dettaglio.

“Ma sono dati in continuo aggiornamento perché ci sono 200.000 domande arrivate per altre vie nelle ultime ore utili, attraverso mail, pec. Si arriverà sicuramente a un milione e mezzo”.

Specifica Massimo Bitonci e aggiunge:

“Forse per la prima volta ha funzionato molto bene la trasmissione delle domande per via telematica. 478 mila sono state trasmesse via web”.