Bando Digital Impresa Lazio, le PMI verso l’innovazione con 5 milioni di euro

Bando Digital Impresa Lazio, 5 milioni di euro da destinare a PMI e professionisti attivi sul territorio regionale per indirizzarli verso l'innovazione: domanda entro la scadenza del 2 ottobre 2019. Nell'avviso pubblico istruzioni e dettagli su requisiti d'accesso e modalità per richiedere gli incentivi.

Con il Bando Digital Impresa Lazio, le PMI e i liberi professionisti che operano sul territorio regionale hanno la possibilità di compiere un passo avanti nella digitalizzazione dei processi aziendali e nell’ammodernamento tecnologico. Entro la scadenza del 2 ottobre 2019 è possibile presentare domanda per accedere agli incentivi previsti, contributi a fondo perduto per una copertura fino al 70% dell’importo complessivo del progetto presentato, che può arrivare fino a un massimo di 25.000 euro.

Dall’e-commerce all’internet delle cose, passando per la stampa 3D: sono diverse le soluzioni digitali che aprono le porte delle agevolazioni previste dal bando POR FESR per il quale la Regione Lazio ha stanziato 5 milioni di euro, con una riserva di 1,5 milioni per le imprese del commercio.

Nell’Avviso pubblico dettagli e istruzioni sui requisiti per accedere, sulle caratteristiche dei progetti e sulle spese ammissibili, e sulle modalità di presentazione della domanda.

Bando Digital Impresa Lazio: i requisiti di accesso per PMI e liberi profesionisti e i progetti ammissibili

Come si legge nel testo del bando Digital Impresa Lazio, PMI, in forma singola, e liberi professionisti, titolari di partita IVA, sono i potenziali beneficiari degli incentivi.

Avere una sede operativa nel Lazio è tra i requisiti fondamentali per accedere. Il bando regionale è strettamente legato al territorio, e apre le porte anche a chi ha intenzione di attivare una sede operativa nel Lazio, in cui realizzare gli interventi che danno diritto alle agevolazioni, entro la data dell’erogazione dei fondi.

È possibile presentare un solo progetto, che deve essere stato avviato dopo il 1° gennaio 2019 e ancora in essere alla data di presentazione della domanda.

Il valore degli interventi deve avere un importo complessivo che va da un minimo di 7.000 a un massimo di 25.000 euro, e deve basarsi su una o più soluzioni che rientrano nei seguenti ambiti del mondo ICT:

digital marketing;

siti di e-commerce;

realizzazione di un punto vendita digitale;

sistemi di prenotazione e pagamento via internet e/o mobile;

attrezzature ed applicazioni per la progettazione e la stampa 3D;

Internet delle cose, Internet of Things , ovvero sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti;

, ovvero sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti; software o app di logistica digitale;

strumenti amministrazione digitale;

sistemi sicurezza digitale;

sistemi integrati.

Bando Digital Impresa Lazio: a quanto ammonta il contributo e le spese ammissibili

L’incentivo previsto dal bando Digital Impresa Lazio consiste in un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 70% dell’importo complessivo del progetto ammesso.

Come si legge nell’avviso pubblico, per determinare il suo valore sarà necessario rispettare i seguenti parametri:

il massimale per singola Impresa Unica previsto dal De Minimis ;

; il divieto di cumulo con altri Aiuti concessi sulle stesse spese ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 oltre i limiti ivi stabiliti;

le eventuali previsioni dalla normativa specifica riguardante l’Aiuto o il finanziamento pubblico cumulato.

Nel piano di realizzazione delle attività, possono rientrare le seguenti voci di spesa:

costi di progetto da rendicontare , ovvero: acquisti di beni strumentali materiali e immateriali e altri costi accessori necessari all’implementazione dell’investimento (macchinari, attrezzature, hardware, software, licenze, altro, e servizi di implementazione del Progetto); canoni iniziali di nuovi servizi erogati in modalità “Software as a Service” .

, ovvero: Costi del personale a forfait , per un valore del 10%;

, per un valore del 10%; Costi indiretti a forfait, per un valore del 5%.

PMI e liberi professionisti che hanno le carte in regola per accedere agli incentivi devono presentare domanda utilizzando il formulario sul portale GeCoWEB, disponibile sul sito www.lazioinnova.it.

L’accesso alla piattaforma è possibile fino alle ore 12.00 del 2 ottobre 2019, termine ultimo per la partecipazione al bando Digital Impresa Lazio.

Di particolare rilievo tra i dati da indicare, la percentuale di contributo richiesto.

Una volta compilato il formulario, per inoltrare la richiesta di accesso ai contributi è necessario procedere nel modo che segue:

scaricare il file generato dal sistema GeCoWEB con la Domanda e il Formulario stesso;

sottoscriverlo con firma digitale del legale rappresentante

del legale rappresentante inviarlo via PEC all’indirizzo [email protected], insieme con le altre eventuali dichiarazioni, sottoscritte con Firma Digitale. La PEC può essere inviata fino alle ore 18:00 del 2 ottobre 2019.

Tutti i dettagli e la modulistica nel bando in versione integrale.